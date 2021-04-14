Orman Bölge Müdürlüğünde İHA-1 eğitimi yapıldı
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Orman Bölge Müdürlüğünde İHA-1 eğitimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Orman Bölge Müdürlüğünde İHA-1 eğitimi yapıldı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 7-11 Nisan tarihleri arasında "İnsansız Hava Aracı İHA-1 Pilot Eğitimi" gerçekleştirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 7-11 Nisan tarihleri arasında "İnsansız Hava Aracı İHA-1 Pilot Eğitimi" gerçekleştirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, saha kontrolleri, haritacılık ve ormancılık faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması gibi çalışmalarda gelişen uygulamalardan faydalanmamız kaçınılmazdı. Bu nedenle insansız hava araçlarını etkin olarak kullanabilmek amacıyla teknik personelimize, bu konudaki bilgi ve becerisini geliştirmek için 7-11 Nisan tarihleri arasında "İnsansız Hava Aracı İHA-1 Pilot Eğitimi" Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Şevket Eraslan, Zonguldak Orman İşletme Müdürü Kemal Esat Topuz ile 9 orman işletme müdürlüğünden görevlendirilen işletme müdür yardımcıları, orman işletme şefleri, orman muhafaza memuru, teknik ve idari personelden oluşan toplam 28 katılımcıyla eğitimler yapıldı.

Eğitimlerde, Sivil Havacılık İHA Talimatnamesine göre uygulanacak teorik bilgiler ile İHA kumanda ayarları, İHA ile uçuş, uçuş sırasında karşılaşılan sorunlar, arazi ölçümleme, İHA ile çekilen görüntülerin işlenmesi, 3 boyut modelleme konularını kapsayan faydalı bilgiler aktarıldı. - ZONGULDAK

Orman Bölge Müdürlüğünde İHA-1 eğitimi yapıldı
Orman Bölge Müdürlüğünde İHA-1 eğitimi yapıldı
Orman Bölge Müdürlüğünde İHA-1 eğitimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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