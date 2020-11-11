Orman Bölge Müdür Yardımcısı Arpacı, görevine başladı

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mustafa Arpacı, yeni vazifesine başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mustafa Arpacı, yeni vazifesine başladı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Hendek Orman İşletme Müdürü olarak görev yapmakta iken Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Arpacı görevine başladı.

Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı'yı makamında ziyaret eden Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ise ziyaretlerinden dolayı Bölge Müdürü Hasan Keskin'e teşekkür ederek, "Kütahya'da güzel çalışmalar yapacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Ziyarette, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Mehmet Ali Demirtaş ve Orman Mühendisleri Odası Bursa Yönetim Kurulu üyesi İsa Kolay'da yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı