Tuzla Orhanlı gişelerinde tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Tuzla Orhanlı TEM otoyolu Orhanlı gişeler çıkışında tır ile kamyonet çarpıştı.

Tuzla Orhanlı TEM otoyolu Orhanlı gişeler çıkışında tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada tırın kasası bariyerlere saplandı. Olayda tır sürücüsü ve kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu Orhanlı gişeler çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, yan yoldan çıkış yapan İzzet K.'nin kullandığı 34 FK 7577 plakalı tır, ana yola hızlı şekilde giriş yaptı. O sırada Orhanlı gişelerinden çıkış yapan İdman İ.'nin yönetiminde olan 34 SZ 4576 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada tır, orta refüjde bulunan bariyerlere girdi. Kamyonun damperinin yan yattığı kazada kamyonda bulunan 2 kişi ile tır sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazada, orta refüjde saplı kalan tırın dorse ve kafa kısmı olay yerine gelen karayolları ekipleri tarafından kesilerek bariyerlerden çıkartıldı. Kazanın ardından TEM Orhanlı bağlantı yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı