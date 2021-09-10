Orhangazi'nin kurtuluşu kutlandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.

Pandemi sebebiyle kısıtlı tutulan törenler, ilçe meydanı ve şehitlik anıtında gerçekleştirildi. Buralardaki törenlerden sonra protokol mensupları şehitlik ile Refik Atay ve Ahmet Derviş Tarakçıoğlu'nun mezarlarını ziyaret edip dua etti. Törene Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, şehit aileleri, gaziler, siyasi Partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Anıtın hikayesi ile ilgili Muharrem Değirmen tarafından bir sunum gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı