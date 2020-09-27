Tarladan evine dönen motosikletli yaşlı çifti ölüm ayırdı

Bursa'da tarlada çalıştıktan sonra motosikletleri ile evine dönen yaşlı çift, otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırılırken yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşlı adma hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TARLADAN EVE DÖNÜYORLARDI

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Terminali karşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi'nin yakından tanıdığı Murat ve Talat Kaymak'ın babası Fehmi Kaymak (78) ile eşi Mevlüde Kaymak (70), tarlada gün boyu çalıştıktan sonra Fehmi Kaymak idaresindeki 16 ABD 980 plakalı motosiklet ile evlerine dönmek için yola çıktı.

OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YOLA SAVRULDULAR

Motosiklet seyir halindeyken arkadan gelen Burak Y. (28) idaresindeki 16 AHZ 235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklette bulunan yaşlı çift, otomobilin ön camına çarptıktan sonra asfalta savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan yaşlı çift Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Kaymak'ın duran kalbi doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırılırken, yaşlı adamın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Burak Y. polis tarafından gözaltına alındı. Fehmi ve Mevlüde Kaymak çiftinin yakınları kaza haberini alır almaz hastaneye akın etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK