Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
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Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Yeniköy istikametine seyreden Mustafa Yıldırım'ın (68) kullandığı 16 R 8044 plakalı panelvan minibüs, Hüseyin Işık (65) idaresindeki 16 VN 709 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Yıldırım, araçta sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı
Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler
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