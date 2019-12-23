Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Fedli Aycan (52) idaresindeki 34 HY 0846 plakalı otomobil, Akharem Mahallesi Kavşağı'nda Murat Özdemir'in (33) kullandığı 34 CJT 181 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Özdemir, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.