Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

23.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:32
Orhangazi'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Fedli Aycan (52) idaresindeki 34 HY 0846 plakalı otomobil, Akharem Mahallesi Kavşağı'nda 'in (33) kullandığı 34 CJT 181 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Özdemir, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler