Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
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Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı

Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçe genelinde örnek çalışmalara imza atan Orhaneli Belediyesi'nin başı sokak hayvanlarını ilçe sınırlarına terk eden diğer belediyeler ve vatandaşlar yüzünden dertte.

İlçe genelinde örnek çalışmalara imza atan Orhaneli Belediyesi'nin başı sokak hayvanlarını ilçe sınırlarına terk eden diğer belediyeler ve vatandaşlar yüzünden dertte. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki mücadelesinde yalnız bırakıldığını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Yetişmekte zorlanıyoruz. Onlar oyuncak değil. Dağa bırakarak ölüme terk etmeyiniz" çağrısında bulundu.

Neredeyse her hafta Orhaneli dağ yoluna özellikle başta belediyeler olmak üzere sokak hayvanlarının bırakıldığını açıklayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Dağ yoluna bırakıp gittikleriniz Allah'ın dilsiz canları. Hiçbir canlı, açlıkla, hastalıkla, çaresizlik içerisinde ölüme terk edilemez. Yapmayın, günahı, vebali çok büyük "dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ne yazık ki bazı belediyelerin bakmak, tedavi etmek yerine işin kolayına kaçarak hayvanları dağ yoluna terk ettiğini belirterek, "Bizler ilçe sınırlarımız içerisindeki tüm sokak hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi için son derece titiz bir çalışma yürütüyoruz. Dışarıdan ilçe yakınlarına bırakılan sokak hayvanlarını açlıktan ölmemeleri için mücadele ediyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bazı vatandaşlar ve işin kolayına kaçan bazı belediyelere kınıyorum. Sokağa attığınız plastik bir oyuncak değil, bir can. Bir değil bin defa düşünün, yapmayın, etmeyin lütfen" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni sokak hayvanları ilgili çalışmaları için tebrik eden Başkan Ali Aykurt, ancak Büyükşehir Belediyesi'nin bu örnek mücadelede yalnız bırakıldığını söyledi. - BURSA

Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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