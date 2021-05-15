Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşmak için tek tek köyleri gezdi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşmak için tek tek köyleri gezdi. Uzaktan da olsa hediyeler dağıtarak çocuklar ve yaşlıların gönlünü aldı. Ardında bıraktığı fotoğraflar ise korona nedeniyle köylerine hasret kalanları mutlu etmeye yetti.

Yakınlarının büyük çoğunluğu Bursa merkezde yaşadığı için köyler bu bayram yalnız kaldı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, korona nedeniyle sevdiklerinden uzak kaldıkları için buruk geçen Ramazan Bayramı'nda tatlı bir sürpriz yaptı. Oyuncaklar ve şekerlemeler ile yola düşerek tek tek Orhaneli'nin köylerini ziyaret eden Başkan Ali Aykurt, uzakları yakın yaptı ve gözden ırak olanı gönüllerden ırak bırakmadı.

Bayramda buruk şekilde uzak yollara bakıp hasret çeken Orhanelililer karşılarında başkanı görünce sevinçlerini gizleyemedi. Özellikle çocuklar ve yaşlılarla uzaktan da olsa bayramlaşan Ali Aykurt, gönüllere dokundu. Sosyal medya üzerinden fotoğraflara bakarak hasret giderdiklerini yazan Orhanelililer, Başkan Ali Aykurt'u teşekkür yağmuruna tuttu.

Ecdat yadigarı, Türk diyarı Orhaneli'nin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Tabi sevdiklerimizle kucaklaşmamak, uzak kalmak bayramın buruk geçmesine neden oldu. Ama önemli olan sağlık, huzur ve beraberliğimiz. Onları ziyaret ederek uzaktan da olsa bayramlaşmak beni de çok mutlu etti. Bir nebze de olsa onların mutlu edebildiysem ne güzel" şeklinde konuştu. - BURSA

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt bayramlaşma için köyleri gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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