Orhan Uğuroğlu kimdir? Orhan Uğuroğlu kaç yaşında, nereli?
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Orhan Uğuroğlu kimdir? Orhan Uğuroğlu kaç yaşında, nereli?

15.01.2021 19:04 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:08
Orhan Uğuroğlu kimdir? Orhan Uğuroğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasetin gündeminde olan isimlerden Orhan Uğuroğlu hayatı merak ediliyor. . Günümüzde Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini sürdüren Orhan Uğuroğlu kimdir? Orhan Uğuroğlu kaç yaşında, nereli?

Bir dönem Anadolu Ajansı (AA)'da yönetim kurulu üyeliği yapan ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi ardından Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olan Orhan Uğuroğlu hakkında detaylar...

ORHAN UĞUROĞLU KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraş'lı olan Orhan UğuroğluAnkara Çankaya Bahçelievler doğumludur. Orhan Uğuroğlu 50 yıldır gazetecilik mesleğini sürdürmektedir. Günümüzde Yeniçağ Yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Babası Faik Uğuroğlu ve eski gazetecilerden, Merhumlar Çınar Gümüşel, Kemal Ararat ile Ahmet Tekeş'in vermiş olduğu eğitim sonrası gazetecilik mesleğinde yetişmiştir.

1969 yılında gazetecilik mesleğine adım atmış 12 sene Yeni Tanin Gazetesinde çalışmıştır. Ardından 1981 senesinde Haldun Simavi'ye ait Günaydın Gazetesinde 10 sene görev almıştır. 1990 yılından 2005 yılına kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star Tv'de Ankara Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

1997'den 2005 yılına kadar Star Tevizyonun'nda "Söz Hakkı" adlı canlı yayını hazırlamış ve sunmuştur. RTÜK'den tek bir ceza almayan Türkiye'nin ilk ve tek canlı yayın programıdır. RTÜK tarafından kendisine takdir yazısı gönderilmiştir.

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