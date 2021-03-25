Orhan Miroğlu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kaç yaşında, nereli?

24 Mart 2021 Çarşamba günü açıklanan AK Parti MKYK listesinde 75 kişinin içinde Orhan Miroğlu da yer aldı. Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar olan Orhan Miroğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Peki, Orhan Miroğlu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kaç yaşında, nereli? Orhan Miroğlu'nun hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba günü açıklanan AK Parti MKYK listesinde 75 kişinin içinde Orhan Miroğlu da yer aldı. Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar olan Orhan Miroğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Peki, Orhan Miroğlu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kaç yaşında, nereli? Orhan Miroğlu'nun hayatı, kariyeri hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Orhan Miroğlu,1953 yılındaMidyat, Mardin' de doğan Kürt asıllı Türk siyasetçi, gazeteci ve yazardır.

Gençlik seneleri Batman ve Diyarbakır şehirlerinde geçti. 1970-1980 yılları arasında demokratik gençlik hareketi içinde bulundu.

1980 senesinde Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

Bir senelik öğretmenlik görevinde bulundu. 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra tutuklanarak Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi davasından 15 yıl mahkûmiyet cezasına çarptırıldı ve Diyarbakır Cezaevine gönderildi.

1988 yılında cezaevinden tahliye edildi. 1995 senesine kadar siyasi yasaklıydı. 1999 yılından bu yana önce HADEP, DEHAP ve Demokratik Toplum Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika ve BirGün'de köşe yazarı olarak görev aldı.

Taraf gazetesinde "Yüzleşme" adlı köşesinde yazan Miroğlu 3 Eylül 2012 tarihinde Taraf gazetesinden yazısı yayınlanmadığı gerekçesi ile ayrılmıştır.

Orhan Miroğlu, Aralık 2012 itibarıyla Star gazetesinde yazmaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yazar, yazdığı yazılardan dolayı ölüm tehditleri almıştır. Miroğlu, 6 Eylül 2010 tarihli Taraf'taki köşesinde kendisini kimliği belirsiz bir kişinin ölümle tehdit ettiğini duyurdu.

Ayrıca Kasım 2010 tarihinde HPG Online adlı web sitesinde Toprak Cemgil tarafından yazıda Miroğlu için "Bıçağın altında dolaşıyor [...] sözün özü böyle giderse kırmızı kalemle çekilen bir çizgi devreye girer! Miroğlu da mortoğlu olur bu toprakların tarihinde!" dendi.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde de AKP den Mardin Milletvekili seçilmiştir.

Kitapları

Dıjwar – Onlara Dair Her Şey

Çapraz Ateşte İki Halk: Türkler ve Kürtler – Yeni Jeopolitika ve Nasyonalizm

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AK PARTİ MKYK ÜYESİ ORHAN MİROĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Orhan Miroğlu 1953 yılında dünyaya gelmiştir ve 68 yaşındadır. Aslen Kürt asıllı olup Mardin'de doğmuştur.