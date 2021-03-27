Orhan Hakalmaz kaç yaşında? İbo Show konuğu Orhan Hakalmaz kimdir ve nereli?

Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Hakalmaz kaç yaşında? İbo Show konuğu Orhan Hakalmaz kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İBO Show'un 27 Mart konuklarından biri olan Orhan Hakalmaz araştırılıyor. İşte Orhan Hakalmaz hayatı ve biyografisi

Orhan Hakalmaz kaç yaşında? Star TV ekranlarında 9 yıl aradan sonra yayınlanan İBO Show her hafta Cumartesi akşamları birbirinden renkli isimlerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İBO Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan Sami Özer'in hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor.Orhan Hakalmaz kimdir? İbo Show konuğu Orhan Hakalmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Orhan Hakalmaz hayatı ve biyografisi

İBO SHOW KONUĞU ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?

Orhan Hakalmaz, aslen Bayburtlu olan 10 Kasım 1964 yılında Samsun'da doğmuş Türk halk müziği sanatçısıdır.

Sanata babasının da desteği ile 6 yaşında bağlama çalarak başladı. Eğitimine Samsun'da başlayıp İstanbul'da bitirdi.

İlkokulu Samsun'da okudu. 8 yaşında Karadeniz Altınses Yarşmasında Birinci oldu. 12 Yaşında İstanbul Radyosu amatör ses sanatçılığını kazandı ve bant yapma izni verildi.

Birçok kez TRT İstanbul Radyosunda "Çocuk Saati" adlı programa katılıp türkü söyleyip, bağlama çaldı 1977 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı giriş imtihanlarını kazanarak öğrenimine başladı.

Konservatuvarda Nida Tüfekçi'nin öğrencisiydi. Aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda iki sene sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı.

1988 yılında 11 senelik eğitimini bitirip mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1991 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M. Alanında yüksek lisans yaptı ve tez olarak "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adlı çalışmayı sundu.

1994 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Korosunda şef yardımcılığı daha sonra şeflik yaptı. TRT Radyosunun ve Devlet Konservatuvarı'nın T.H.M. konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer aldı.

2000 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda ki görevinden ayrıldı. Halen albüm ve konser çalışmalarına devam etmektedir.

12.09.2008 tarihinde doğduğu sokak olan Samsun-Kadifekale mahallesi-Kocatepe sokağın adı, Orhan Hakalmaz sokak olarak değiştirilmiştir.

Albümler

Gönlüm & Hiç Sevmeyi Denedin mi? (1991)

Türküler 1/ Karatren (1997)

Destegül (1999)

Sevilir (2001)

Türkü Yolu (2002)

Yalan Dünya (2004)

2005 Türkü Yılı (2005)

Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım (2006)

Hediyem Olsun (2008)

Türküler Seni Bekler (2010)

Aheste (2012)