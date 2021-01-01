Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler
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Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler

01.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:51
Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler

Orhan Gencebay, kendisine sosyal medyada edilen hakaretle ilgili konuştu. Gencebay, "O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Orada art niyet var, o yüzden bedelini ödeyecekler'' dedi.

Önceki gün aracıyla seyir halindeyken görüntülenen Orhan Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2020 yılı için yorumda bulunan usta sanatçı, "Bu da geçer, neler geçmedi ki" şeklinde konuştu.

"AŞI OLACAĞIM"

Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, "Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' ifadelerini kullandı.

HAKARETİ AFFETMEDİ

Sosyal medyada kendisine edilen hakareti mahkemeye taşıyan usta sanatçı, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Orhan Gencebay, "O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Orada art niyet var o yüzden bedelini ödeyecekler" dedi.

Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler

NE OLMUŞTU?

Orhan Gencebay, kendisine Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak 'hakaret' ettiği gerekçesiyle S.S'ye dava açmış ve geçtiğimiz gün görülen duruşmada sanığa bin 500 TL adli para cezası verilmişti.

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