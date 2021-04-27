Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı
Her yaptığıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızı kadar gündemden düşmüyor. Son olarak Orhan Gencebay'ın bir şarkısını söylediği anları paylaşan Öztel, takipçilerinden tam not aldı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık pozlarıyla gündem olan Öztel, bu sefer de sesiyle adından söz ettirdi.
TAKİPÇİLERİ SESİNİ ÇOK BEĞENDİ
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Havva Öztel, Orhan Gencebay'ın 'Dilenci' adlı şarkısını söylediği anları paylaştı. Sesiyle takipçilerinden tam not alan Öztel'e yorum yağdı. Öztel için "Artık bir single gelir", "Sen beste yap kızın söylesin", "Bence kızınla bir düet yap" gibi yorumlar yapıldı.