Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı

Her yaptığıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızı kadar gündemden düşmüyor. Son olarak Orhan Gencebay'ın bir şarkısını söylediği anları paylaşan Öztel, takipçilerinden tam not aldı.