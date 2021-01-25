Orhan Gencebay'ın tedavisiyle ilgili doktorundan açıklama
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Orhan Gencebay'ın tedavisiyle ilgili doktorundan açıklama

25.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:29
Orhan Gencebay'ın tedavisiyle ilgili doktorundan açıklama

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, duayen sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, duayen sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.

"ELLERİNİ KULLANABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder" ifadelerini kullandı.  

"FİZİK TEDAVİ PROGRAMI UYGULANACAK "

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

"Gencebay'ın sol el 2.  parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında  ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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