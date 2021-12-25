Orhan Gencebay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orhan Gencebay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Orhan Gencebay AA'nın
AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Sanatçı Orhan Gencebay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf seçti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Sanatçı Orhan Gencebay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf seçti.

Sanatçı Orhan Gencebay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gencebay, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", haber kategorisinde, Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", spor kategorisinde ise Dimitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" fotoğrafına oy verdi.

AA foto muhabirlerine teşekkür eden Orhan Gencebay, "Şüphesiz muhabirleriniz dünyayı aydınlatıyor, ülkemizi aydınlatıyor, bilgi taşıyorlar. Bunu yaparken kim bilir ne zorluklarla karşılaşıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. O bilgiler olmasa, aydınlanmasak çok yanlış şeyler olabilir. Bu bilgiler, haberler çok olumsuz durumlara engel oluyor ya da nice başarılara imza atmamızı sağlıyor. Allah kolaylık versin, berhudar olsunlar." dedi.

Orhan Gencebay AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title