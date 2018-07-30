Örgütün "Kız Getirme İmamı" Kandıramadığı Kızlar İçin Adnan Oktar'dan Taktik Almış

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün 'kız getirme imamı' Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi.

"ADNAN OKTAR KIZLARIN NASIL TAVLANACAĞIYLA İLGİLİ TALİMATLAR VERİR"

Soruşturmada ifade veren müşteki şunları söyledi: "Adnan Oktar sürekli olarak kızların nasıl kandırılacağı ile ilgili talimatlar verir. Mesela örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız, bizim yanımıza gelip dahili telefondan Adnan Oktar'ı arayarak bir türlü ikna edemediği' bir kız ile ilgili akıl danışır. Adnan Oktar da bu kızın nasıl tavlanacağı ile ilgili talimatlar verir.

"AVM'LERE DOLAŞARAK BEĞENDİĞİ KIZLARIN YANINA GİDER"

Örgüte kız getirme konusunda Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile beraber hareket eder. İkisi AVM'lerde dolaşır, gördükleri güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin gider ve kıza çok güzel olduğunu, kendilerinin de reklam şirketi olduğunu eğer istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyler ve kızın cep telefonunu alır.

"KIZLAR PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ÇÖKÜNTÜDEN SONRA OKTAR'IN KARŞISINA ÇIKAR"

Dolunay Tezin kızla azışarak arkadaş olur ve güvenini kazanır. Daha sonra kızı Bora Yıldız'ın ofisine getirir ve Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

"BORA YILDIZ, ADNAN OKTAR İSTEDİĞİ İÇİN SUNUCU VE SPİKERLERLE SEVGİLİ OLDU"

Örgüte kız getirme konusunda Oktar'ın tam istediği tarz kızları getiren kişi Bora Yıldız'dır. Adnan Oktar televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen "Bora bu kızı bana getirsin" derdi. Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu."