Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret

Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Burukan Aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu'nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Burukan Aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Van'a gelen Orgeneral Arif Çetin, Paşa Kurşunluoğlu'nu da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından Burukan Aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu'na plaket verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurşunluoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti. - VAN

Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret
Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret
Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret
Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
Son dakika haber! Bakan Soylu: 'Bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi'
Son dakika haber! Bakan Soylu: "Bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Burcu Biricik Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Gareth Bale Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orgeneral Çetin'den Paşa Kurşunluoğlu'na ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 15:38:53. #1.16#

title