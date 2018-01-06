Organlarıyla 3 Kişiye Umut Olan Doktor Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da hayatını kaybeden ve organlarıyla 3 kişiye umut olan 50 yaşındaki Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.



Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evinde 5 gün önce rahatsızlanarak görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan, Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen Sevilmiş, 4 gün süren yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşti. Evli ve iki kız çocuğu sahibi olan Doktor Sevilmiş'in vefatının ardından ailesi organlarını bağışlayarak nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Beyin ölümü gerçekleşen Sevilmiş'in karaciğeri Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilirken, bir böbreği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Diğer organ ise Sağlık Bakanlığı tarafından bulunan uygun hastaya nakledildi.



Vefatının ardından memleketi Samsun'a getirilen Sevilmiş için öğle namazını müteakip Büyük Camide cenaze namazı kılındı. Çocukları ve yakınlarının gözyaşlarıyla uğurladığı Sevilmiş, Tekkeköy Aşağıçinik Mahallesi Mezarlığına defnedildi.



"Vatansever bir doktordu"



Büyük bir acı yaşadıklarını belirten Dr. Faruk Sevilmiş'in akrabası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Vedat Erim, "Çok iyi ve vatansever bir doktordu. Çok üzgünüz. Organlarını bağışlaması bizi ayrıca gururlandırdı. Allah mekanını cennet eylesin. Allah sevenlerine sabır versin" dedi.



Cenaze namazına; CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sevilmiş'in ailesi ve yakınları katıldı. - SAMSUN