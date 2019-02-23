Organlarıyla 3 Hastaya Umut Oldu

Burdur'da merdivenlerden düşen ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 86 yaşındaki kişinin bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Emekli terzi Rıfat Yakar, 19 Şubat Salı günü evinin merdivenlerinden düşerek beyin travması geçirdi. Burdur Devlet Hastanesinde, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yakar'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Yakar'ın ailesi, organ bağışı kararı aldı. Rıfat Yakar'ın karaciğeri İzmir'de, böbrekleri ise Antalya'da nakil bekleyen 3 hastaya nakledilecek.

Yakar'la aynı ismi taşıyan torunu Rıfat Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedesinin organlarının başka insanlara umut olmasının, acılarını biraz olsun hafiflettiğini söyledi.

İnsanların organ bağışına katkı vermesi gerektiğini belirten Yakar, "Dedemin organlarının başka insanlarda yaşayacak olması çok güzel bir duygu. İnşallah herkes bu şekilde davranır." dedi.

Yakar'ın damadı İbrahim Özer de kayınpederinin üç gündür yoğun bakımda yattığını kaydederek, "Biz ailece, insanlar için teşvik olsun diye hastamızın organlarını bağışladık. İhtiyaç olan hastalara verilmesi için karar verdik. Başka insanların da bu şekilde davranmasını rica ediyoruz. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Antalya'daki özel bir hastaneden gelen genel cerrahi uzmanı doktor Yücel Yüksel de beyin ölümü gerçekleşen Yakar'ın, 3 kişiye hayat vereceğini dile getirdi.

Yakar'ın karaciğerini İzmir'e, böbreklerini de Antalya'da acil nakil bekleyen hastalara götüreceklerini bildiren Yüksel, "Ülkemizde kadavra bağışı çok az ve maalesef yeterli organ bağışı yok. Aileye ve Burdur Devlet Hastanesi ekibine çok teşekkür ediyorum. Basındaki organ bağışı yönündeki haberler bağış sayısını artırıyor." ifadesini kullandı.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Güngör de organ bağışında yaş sınırının olmadığını, yaş ilerlemiş olsa bile her organın kullanılabilme şansının bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA