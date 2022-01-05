Organları ile 4 hastaya can oldu

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İzmir'de 36 yaşındaki Burak Altay'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlamak istedi. Genç adamın kalp, karaciğer ve her iki böbreği, Türkiye'nin çeşitli illerinden 4 kronik organ yetmezliği olan hastaya nakledildi.

İzmir'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan 36 yaşındaki Barış Altay'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Burak Altay'ın ailesi, genç adamın organlarını bağışlamak istedi. Gerekli işlemlerin halledilmesi sonrasında Burak Altay'ın kalp, karaciğer ve her iki böbreği, Türkiye'nin çeşitli illerinden 4 hastaya nakledildi. Organ bağışını yapan hastaya bakan ve beyin ölümü tanısını koyan yoğun bakım ekibi Prof. Dr. Kaan Katırcıoğlu, Uzm. Dr. Fatih Balaban ve Uzm. Dr. Şeyda Canlı, ailenin organ bağışı konusunda çok bilinçli davranarak nakil sürecini hızlandırdığını belirtti.

"Aile, organ bağışı konusunda çok bilinçliydi"

Olay günü nöbetçi hekim olan Uzm. Dr. Fatih Balaban, "Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde ben nöbetçiydim. 36 yaşında erkek hastamızın, muayene bulguları sonucunda beyin ölümü tespit edildikten sonra tıbbi süreç aileye aktarıldı. Ardından bakanlık adına organ nakli koordinatörümüz Uzm. Dr. Deniz Aslan, aile ile görüştü. Aile, bu pandemi sürecinde çok kıymetli bir kararla organ bağışında bulunmak istediklerini söyledi. Biz de resmi süreci hızlandırdık. Bakanlığın organ nakli koordinasyon merkezinin çok seri çalışması sonrasında hastamızın kalp, karaciğer ve her iki böbreği olmak üzere 4 organı başarılı bir şekilde çıkartıldı. Organlar, ülkemizin çeşitli yerlerindeki hastanelere aktarıldı ve 4 hastamıza şifa oldu. Aile çok bilinçliydi. Organ bağışı konusunda donanımlılardı. Organ bağışı ve kan bağışının azaldığı bu süreçte bu yaklaşımlarından ötürü biz de mutlu olduk. Ailenin organ bağışı ile ilgili yaklaşımı, süreci de hızlandırdı" dedi.

"Pandemi sürecinde organ nakli oranı düştü"

Organlarını bağışlayan hastaya bakan ve beyin ölümü tanısını koyan yoğun bakım ekibinin başında olan Prof. Dr. Kaan Katırcıoğlu da "Organ naklinde esasında olması gereken, kadavradan organ alınıp canlıya verilmesidir ancak ülkemizde genelde canlıdan canlıya nakil yapılıyor. Bu vakada aile çok istekliydi, bilinçliydi. Kısa sürede nakil süreci tamamlandı. 4 kronik organ yetmezliği hasta, bu şekilde normal hayatına dönebildi. Pandemi sürecinde organ nakli oranı düştü. Organ nakli sürecine PCR testi de eklendi. Covid öncesinde böyle bir süreç yoktu. İki kez PCR testi yapılıp negatif çıktıktan sonra ancak nakil yapılabiliyor" diye konuştu. - İZMİR