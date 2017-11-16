Organize Sanayi Bölgelerinin Atık Su Yönetimi

Tekirdağ il genelinde bulunan organize sanayi bölgelerinin başkan ve yöneticileri Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında bir araya gelerek sanayi bölgelerinin atık su yönetimi konulu toplantı gerçekleştirdi.



Çorlu Organize Sanayi Bölgesi (Çorlu OSB) toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında düzenlenen toplantıda Velimeşe OSB, Ergene-1 OSB, Ergene-2 OSB, Muratlı OSB, Çorlu-1 (Türkgücü) OSB, Yalıboyu OSB, Kapaklı OSB ve Veliköy OSB de yapımı sona eren veya devam atık su tesislerinin devreye girmesi ile oluşacak atıkların yönetimi konusunda toplantı yapıldı.



Atık Su Arıtma Tesisi ve Çamur Bertarafı konulu sunumun yapılması ile başlayan toplantıda, arıtma tesislerinin tamamen devreye girmesi ile meydana gelecek atıkların ne şekilde değerlendirileceği, çamur bertarafının nasıl yapılacağı, şu ana kadar yapılan fizibilite çalışmaları ve yapılacak yatırımların maliyetleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya Vali Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı ve Çorlu-1 OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Hanlıoğlu, Vali Yardımcısı ve Ergene-2 OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı ve Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı ve Ergene-1 OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kızıltoprak, Muratlı Kaymakamı ve Muratlı OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Altan Demirayak, Kapaklı Kaymakamı ve Kapaklı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüzer, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, ilgili OSB Müdürleri ve sanayiciler katıldı. - TEKİRDAĞ