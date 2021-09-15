Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi konusu, oyuncuları ve Organize İşler Sazan Sarmalı özeti! - Haberler
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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi konusu, oyuncuları ve Organize İşler Sazan Sarmalı özeti!

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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi konusu, oyuncuları ve Organize İşler Sazan Sarmalı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Organize İşler Sazan Sarmalı konusu, özeti ve Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Organize İşler Sazan Sarmalı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler Sazan Sarmalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler ve Organize İşler Sazan Sarmalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Bensu Soral

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (121 dk)

Yayın Tarihi : 1 Şubat 2019 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

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Haber: Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi konusu, oyuncuları ve Organize İşler Sazan Sarmalı özeti! - Haberler
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