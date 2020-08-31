Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları ve Organize İşler özeti!
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Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları ve Organize İşler özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Organize İşler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Organize İşler konusu, özeti ve Organize İşler oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Organize İşler filminin detayları…

Organize İşler filmi konusu nedir? Organize İşler oyuncuları ve Organize İşler özeti!
31.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:26

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler konusu nedir, Organize İşler oyuncuları kimler ve Organize İşler özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bazısı araklama der, bazısı yürütme, aşırma, çalma, her ne hâl ise Organize İşler, araklayanlarla araklananların hikâyesidir. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı dünya şahanesi İstanbul'da tüm işler organizedir ve organize her zaman işler. Hâl böyle olunca koskoca Süpermen bile İstanbul'a gelince hayatının dayağını yer! Dara düştüğünüzde sizi birileri kurtarabilir. Asıl sorun o birilerinden bizi kim kurtaracak?

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Demet Akbağ, Ebru Akel, Tolga Çevik, Berfin Erdoğan, Yılmaz Erdoğan

Slogan: Burada herkes akrabadir. Kimse kimseyi tanimaz

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2005 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Eylül 2006 Çarşamba

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

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