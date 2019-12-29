Örencik'te Büyük Dönüşüm Tamamlandı

29.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:19

Mahallede toplam 24 km içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenirken, 25 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile köy ya da belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini modern ve sağlıklı sistemlerle tanıştırmaya devam ediyor. MASKİ'nin bu proje kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde başlattığı alt ve üstyapı dönüşümü de tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde öncelikle 24 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşendi. Ardından ise 25 bin metrekarelik alanda kilit parke ve bordür taşı uygulaması yapılarak üstyapı da modern bir görünüme kavuşturuldu. Örencik Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez, "Mahallemizde daha öncesinde altyapımız yoktu. MASKİ tarafından alt ve üstyapı döşeme çalışmaları yapıldı. Hatların bağlantısı yapılıp da kullanmaya başladığımızda çok daha iyi olacak. Memnuniyetimiz artacak. Emeği geçenlere teşekkür diyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler