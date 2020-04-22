ORDU Yangında küle dönen barınaktaki Türk bayrağı zarar görmedi
Yangında küle dönen barınaktaki Türk bayrağı zarar görmediORDU'un Altınordu ilçesindeki Melet ırmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında çıkan yangın nedeniyle küle döndü.
22.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:17
Yangında küle dönen barınaktaki Türk bayrağı zarar görmedi
ORDU'un Altınordu ilçesindeki Melet ırmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında çıkan yangın nedeniyle küle döndü. Yangında barınağın kenarında asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.
Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görev mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevlerin sardığı barınak kısa sürede küle döndü. Yangında barınağın kenarında asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.
Kaynak: DHA