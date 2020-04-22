ORDU Yangında küle dönen barınaktaki Türk bayrağı zarar görmedi Yangında küle dönen barınaktaki Türk bayrağı zarar görmediORDU'un Altınordu ilçesindeki Melet ırmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında çıkan yangın nedeniyle küle döndü.

Yangında küle dönen barınaktaki Türk bayrağı zarar görmedi

ORDU'un Altınordu ilçesindeki Melet ırmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında çıkan yangın nedeniyle küle döndü. Yangında barınağın kenarında asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.

Melet Irmağı kenarında bulunan balıkçı barınağında henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görev mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevlerin sardığı barınak kısa sürede küle döndü. Yangında barınağın kenarında asılı olan Türk bayrağı ise zarar görmedi.

Kaynak: DHA