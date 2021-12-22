Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi - Haberler
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Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi
AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan envanter çalışmasında, Ordu ve Tokat'ta nesli tehlike altındaki yaban keçisi popülasyonunda artış tespit edildi.

TOKAT (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan envanter çalışmasında, Ordu ve Tokat'ta nesli tehlike altındaki yaban keçisi popülasyonunda artış tespit edildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve Tokat'ta yaban hayvanları envanter çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Bu çerçevede, Tokat'a bağlı ilçelerde 30 Kasım ve Ordu'ya bağlı ilçelerde 14 Aralık tarihlerinde yaban keçisi gözlemi yapıldığı aktarıldı.

Nesilleri tehdit ve tehlike altında olan türler ile bu türlerin popülasyonlarının belirlenmesi ve kaçak avcılığın boyutlarının öğrenilmesi amacıyla yapılan çalışmada, Ordu ve Tokat'ta yaban keçisinin diğer illerden geçiş şeklinde değil, bölgede yerleşik şeklinde varlığını sürdürdüğünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ordu ve Tokat'ta yaban keçisi popülasyonun artış gösterdiğinin tespit edildiği de vurgulandı.

Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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