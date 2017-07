Ordu Valisi Yavuz, Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Seddar Yavuz, görevine başladı.



Valilik önünde Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Turgut Subaşı, Ekrem Ballı, Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, valilik çalışanları tarafından karşılanan Vali Yavuz'a çiçek takdim edildi.



Polis mangasını da selamlayan Yavuz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun kapısı Muş'tan Karadeniz'in incisi Ordu'ya atanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Ordu Valiliği'ne atanması nedeniyle kendisini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kabine üyelerine teşekkür eden Yavuz, "Valiler, ilde devleti ve hükümeti, ayrı ayrı her bakanı temsil eder. Bu sıfatla ilde devlet kurumları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlar." dedi.



Ordu'nun tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şehrimizin var olan potansiyelini ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesinden hareketle, katılımcı bir anlayışla yönetmek arzusu içindeyim. İstişareye önem verirken sonuç odaklı bir yönetim anlayışını da gerçekleştirmek için herkesten katkı bekliyorum." diye konuştu.



"Hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve teamüller ile temel insan haklarına saygı düsturumuz olacaktır." diyen Yavuz, şöyle devam etti:



"FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütleri ile etkin bir mücadele yürütme konusunda kararlıyız. Ayrıca toplumun dezavantajlı gruplarını oluşturan yaşlı, engelli ve yoksul kesimler ile şehitlerimizin aziz emanetleri, aileleri ve kahraman gazilerimizle her fırsatta birlikte olmaya ve sorunlarını çözmeye itina göstereceğiz."



Görevi devraldığı Vali İrfan Balkanlıoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini bildiren Yavuz, devam eden projelerin takipçisi olacaklarını kaydetti.



Vali Yavuz, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin PKK'nın Karadeniz'deki eylemleri ve güvenlik konusunda ki hassasiyetlerine yönelik sorusu üzerine Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel bir saldırı altındadır. Terör örgütlerinin ana kumanda masasında oturanlar aynı güçlerdir. Dolayısıyla 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra 10 tane terör örgütünün aynı anda eylem kararı da alması bunun net bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim açımızdan ulusal güvenliğimizi tehdit oluşturan hangi menşe olursa olsun, ya da hangi kisve altında olursa olsun, devletimize ve ülke bütünlüğümüze kasteden hangi hainlik olursa olsun, etkin bir mücadele yürüteceğiz. Dolayısıyla bölgemiz bu anlamda da gayet iyi durumda. Bu konuda herhangi bir zafiyet oluşması söz konusu değil. Biz her zaman temkinli ve tedbirliyiz."



Bir başka gazetecenin ise Ordu'da FETÖ'ye dair şikayetlerin gözardı edildiği, bununla ilgili çalışma yapılıp yapılmayacağına yönelik sorusuna ise Yavuz, "Açıklamalarım çok net. Dolayısıyla şu aşamada ne eksiktir, ne de fazladır, diyecek durumda değilim. Göreve yeni başlıyoruz. Bütün konuları değerlendireceğiz. Yapmamız gereken adımlar varsa, bunu atarız. Bu konuda bir endişeye gerek yok." yanıtını verdi.



Yavuz, daha sonra kurum müdürleri ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.