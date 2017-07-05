Ordu Valisi Yavuz Açıklaması

Ordu Valiliği görevine başlayan Vali Seddar Yavuz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve daire müdürlerinin katılımıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.



Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan tanışma toplantısında, Vali yardımcıları Mehmet Erhan Türker, Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Turgut Subaşı, Bayram Gale, Fatih Görmüş, Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, kaymakamları ve daire müdürleri hazır bulundu.



Toplantıya katılan mülki idare amirlerine ve kurum yöneticilerine hitaben bir konuşma yapan Vali Yavuz, şunları kaydetti:



"Bu güzel şehirde, sizlerle birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Makam ve mevkiler, lütuf olduğu kadar imtihandır. Ümit ederim ki, biz de bu imtihanı başarıyla vermiş oluruz. Buradaki çalışmalarımızda sizlerden katkı bekliyorum. Bu ilk tanışma toplantısı vesilesi ile şunu belirtmek isterim ki, bizim birinci önceliğimiz; Türkiye Cumhuriyeti Devletidir, aziz milletimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasını korumak ve aziz milletimize hizmet etmek, her şeyin üstündedir. Bunun yanında yapacağımız hizmetlerde halkın takdirini kazanmak, halkın takdirini kazanırken de Hak'kın takdirini kazanmak düsturumuz olmalıdır. O yüzden mesai mefhumu gözetmeksizin, bu şehrin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Çalışmalarımızda hakka, hukuka riayet edeceğiz. Yapılacak işler, eğer hukuki, vicdani ve sürdürülebilir ise yapacağız."



Son yıllarda kamu yönetiminde çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandığını dile getiren Yavuz, "İlkesel duruşu olan kamu yöneticileri, görevlerinde başarılı olmuşlardır. Onun için bizim de bir ilkesel duruşumuz olacak. Hizmet anlayışında herkesi idare etmek, çok başarılı bir yaklaşım değildir. İlkesel duruşlar her zaman değerlidir. Burada bir takım çalışması istiyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Diğer taraftan kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması konusu bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu konu üzerinde daha fazla hassasiyet istiyorum." diye konuştu.



"Biz kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri olarak, herkese eşit davranacağız." diyen Yavuz, "İşimizi iyi yapacağız ve iyi çalışacağız. İnsanlarımızın sırtında yük değil, onların yüklerini hafifleteceğiz. Sorunun bir parçası değil, sorunun ortadan kaldırılması için çözüme katkı sunan birisi olacağız." şeklinde konuştu.



FETÖ terör örgütüyle en etkin şekilde mücadele edileceğinin altını çizen Vali Yavuz, "Terör örgütleriyle mücadele etmek bizim asli görevimizdir. FETÖ terör örgütü, küresel güçlerin şebekesi, istihbarat örgütlerinin oyuncağı bir yapıdır." ifadelerini kullandı.