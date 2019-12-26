Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşanabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, metrekareye maksimum 70 kilogram yağış beklendiği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.
Ordu Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları şiddetli yağışa karşı uyardı. Metrekareye 70 kilogram yağış beklendiği belirtilen açıklamada tedbirli olunması istenildi.
ÖZELLİKLE KIYI KESİMLERİNDE ETKİLİ OLACAK
Ordu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan uyarılarda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceğine dikkat çekilerek, "Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.