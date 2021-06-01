Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Evin - Haberler | Yerel

Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor Ordu'nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ederken, kent merkezinde bu akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde de sağanak yağış nedeniyle iki noktada su birikintileri oluştu. Bölgede, kanalizasyon taşmaları da görülürken, belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor
Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor
Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor
Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Evin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'nun yüksek kesimlerinde sağanak etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:02:52. #1.15#

title