Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Özellikle bazı ilçelerde kar kalınlığının yükseldiği, Akkuş ilçesinde 150 santimetre olarak ölçüldüğü, il genelindeki ortalama kar yüksekliğinin 99 santimetre olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 533 personel, 464 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürdüğü vurgulandı.

Ulaşıma kapanan 224 mahalle ve grup yolunun tamamının açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren 44 hastanın da ekiplerce hastanelere ulaştığı bildirildi.