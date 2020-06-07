Ordu'nun kartpostallık yaylası 'kano' ile şenlendi
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Ordu'nun kartpostallık yaylası 'kano' ile şenlendi

Ordu'nun kartpostallık yaylası 'kano' ile şenlendi Korgan ilçesinin bin 700 rakımlı yaylasında kano turizmi canlanacak Ordu'nun Korgan ilçesindeki bin 700 rakımlı yaylada, pandemi sürecinde orman güllerinin arasında bu yıl ilk defa kano sporu gerçekleştirildi.

07.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:26

Ordu'nun kartpostallık yaylası 'kano' ile şenlendi

Korgan ilçesinin bin 700 rakımlı yaylasında kano turizmi canlanacak

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesindeki bin 700 rakımlı yaylada, pandemi sürecinde orman güllerinin arasında bu yıl ilk defa kano sporu gerçekleştirildi.

İlçenin turizm açısından önemine sahip olan Korgan Yaylası, Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın çalışmaları kapsamında 2021 yılı için kano sporcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Özellikle su sporlarının önemli bir alanında bulunan Korgan Yaylası, ilçe dışından ve su sporlarına önem veren vatandaşların hizmetine açılacak. Bölgede bu yıl ilk defa düzenlenen kano sporu, doğasıyla hayran bırakan yaylada, orman güllerinin ortasında, kurbağa sesleri eşliğinde bulunan gölette gerçekleştirildi. Eğitimcilerden oluşan Ordu Kano Kulübü Derneği ve Korgan Belediyesi işbirliği ile düzenlenen program, vatandaşları da yoğun ilgi gösterdi. Programda, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına da izleyenlerden tam not aldı.

"Yapacağımız her proje yaylamız açısından önem kazanacak"

Turizm açısından önemli faaliyetleri sürdüreceklerini söyleyen Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, ilk kez gerçekleştirilen kano sporunun önemine değinerek, "Korgan yaylamızı turizm açısından zenginleştirilmesi bakımından bin 500 fidanımızı burada buluşturduk. Hemen bunun üzerinde yeşil yol diye tabir ettiğimiz alanda çalışmalarımızı da projelerimizin kapsamına aldık. Tabi bu yaylamızın yollarının turizm açısından daha konforlu hale gelmesinde büyük rol oynamaktadır. Doka projesi kapsamında bu alanımız projelendirilerek halkımızın hizmetine kazandırılacak" diyerek, sporculara teşekkür etti.

"Amacımız gençleri sporla bütünleştirmek"

Korgan'ın su sporları ve turizm açısından önemli etkinliklere imza atabileceğini ifade eden Ordu Kano Sporları Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ise amaçlarının gençleri sporla bütünleştirmek olduğunu ifade ederek, "Amacımız doğayı koruyarak doğayla buluşmaktır. Doğa içerisinde spor yapan bir insan zaten doğayı kirletmez. Zaten dernek olarak bizim amacımız gençlerimize bölgede bu sporu öğreterek doğa alanlarımızı korumayı sağlamaktır" diye konuştu.

Programda Başkan Tuncay Kiraz, sporcular ve çevredekiler de kanolara ile doğanın tadını çıkardı.

Ordu'nun kartpostallık yaylası 'kano' ile şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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