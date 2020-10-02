Ordu'nun en büyük kız öğrenci yurdu yenileniyor
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Ordu'nun en büyük kız öğrenci yurdu yenileniyor

02.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:51
Ordu'nun en büyük kız öğrenci yurdu yenileniyor

Ordu'nun en büyük öğrenci yurdu olan Lebibe-Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yenileniyor.

Ordu'nun en büyük öğrenci yurdu olan Lebibe-Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yenileniyor.

Tadilat çalışması başlatılan yurtta, dış cephe tadilatı ve iç mekan onarımları, çevre düzenlemesi gençlerin vakit geçirebileceği sosyal alanlar yapılıyor.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Akdoğan, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve yurdun arsasını bağışlayarak Ordu'ya 1500 kişilik yurt yapılmasına öncülük eden hayırsever iş adamı Ergin Karlıbel, yurdu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Yurt Müdürü Melek Yalkın ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu'nun en büyük öğrenci yurdu olma özelliğini taşıyan Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdunun bakım, onarımına desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na, yurdun arsasını bağışlayan hayırsever iş adamı Ergin Karlıbel'e teşekkür etti. - ORDU

Ordu'nun en büyük kız öğrenci yurdu yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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