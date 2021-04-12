Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz konusu, rezerv alanlar oluşturduk
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Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz konusu, rezerv alanlar oluşturduk

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Sağlık
Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz konusu, rezerv alanlar oluşturduk

ORDU İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Süreci anbean takip ediyoruz.

ORDU İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Süreci anbean takip ediyoruz. Rezerv alanlar oluşturduk. Yoğun bakım servislerimizde kritik seviyeye ulaştığımızda bu rezerv alanları devreye sokacağız" dedi.

Ordu Valiliği'nde 'Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu tarafından bir sunum yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

'HASTANELERDE REZERV ALANLAR OLUŞTURULDU'Hastanelerin yoğun bakım servislerinde biraz yoğunluk yaşandığına dikkat çeken İl Sağlık  Kasapoğlu, "Vaka artışlarından kaynaklı olarak hastanelerimizin yoğun bakım servislerinde bir artış söz konusu. Süreci anbean takip ediyoruz. Fatsa ve Ünye Devlet Hastanelerimizde hazırlıklarımız var. Rezerv alanlar oluşturduk. Yoğun bakım servislerimizde kritik seviyeye ulaştığımızda bu rezerv alanları devreye sokacağız. Bu arada rutin sağlık hizmetlerimizi ve ameliyatlarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz" diye konuştu.  'MUHTARLAR DA SAHADA OLSUN'Toplantıda Vali Sonel de değerlendirmelerde bulundu. İlçe kaymakamlarından, ilçelerindeki muhtarla toplantı yapmalarını isteyen Vali Sonel, "Muhtarlarımız, devletimizin en ücra noktasındaki temsilcileridir. Onlarla bir toplantı yaparak, vatandaşlarımızın pandemi kurallarına riayet etmeleri ve aşılarını yaptırmaları konusunda muhtarlarımızdan yardım ve destek isteyelim. Muhtarlarımız da sahada olsunlar. Onlar, mahallelerini en iyi tanıyan, bilen kişilerdir. Konunun hassasiyetini, toplumun her kesimine izah etmeliyiz" dedi. 

Bu arada kentte bugüne kadar 136 bin 952 birinci, 97 bin 883 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 234 bin 835 doz aşı yapıldığı da kaydedildi.


Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz konusu, rezerv alanlar oluşturduk
Ordu İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarda artış söz konusu, rezerv alanlar oluşturduk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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