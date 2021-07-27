Ordu için şiddetli yağış uyarısı
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Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Ordu için şiddetli yağış uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde beklenen şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde beklenen şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, bölgede görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz tarihi gece saatlerinde etkisini arttırarak devam edebileceğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "İlimiz ve çevrelerde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olacağı tahmin edilmekte olup, yağışların 28 Temmuz günü ilk saatlerde etkisini azaltması beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli ve şiddetli yağışlar nedeniyle görevli olan tüm kurum ve kuruluşların araç, gereç ve personelleri ile beraber meydana gelebilecek herhangi bir afet olayına karşı tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

(Selim Kuşcu/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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