Ordu hayvan barınağı yenilendi
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Ordu hayvan barınağı yenilendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve hayvanlara daha çağdaş bir yaşam alanı kazandırmak için barınakta yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu hayvan barınağı yenilendi
22.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:36

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve hayvanlara daha çağdaş bir yaşam alanı kazandırmak için barınakta yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi geçici bakımevi, ameliyathane ve post operatif alanlarında revizyon süreci başlattı. Bununla beraber kapasite artışına giden Büyükşehir, bakımevinde tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini daha sistematik bir şekilde ilerletiyor. Bakımevinde yapılan tedavi çeşitliliğinin artmasıyla beraber ihtiyaç duyulan kedi hospitilizasyon ve serbest gezinti alanı da oluşturuldu.

"Ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz"

Barınakta ciddi yenilikler yapılarak sağlıklı ve modern ortam oluşturulduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler göreve başladığı günden itibaren hayvan ve hayvan hakları ile ilgili ciddi bir mücadele ortaya koyuyor. Bu anlamda Ordu ilindeki sahipsiz sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılayan barınaklarımızda ciddi bir proje çalışması yürütülüyor. Burada idari binadan tutun da post operatif kısımlarından anneli yavrulu kısımlara kadar bazılarına küçük dokunuşlar bazılarına ise ciddi yenilikler yaparak sağlıklı ve modern bir ortam oluşturuyoruz" dedi.

"Beklentilerinin daha üstünde bir yer"

Vatandaşların çalışmalardan oldukça memnun olduğunu belirten Okutucu, "Hayvanlarımızın tüm ameliyatlarını kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. Günlük bakımları yapılan ve sağlığına kavuşturulan hayvanlarımız sahiplendirilmek üzere bekliyor. Bu anlamda da vatandaşlarımızdan ciddi anlamda talepler alıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız öncelikle beklentilerinin daha üstünde bir yer olduğunu ve eskiye nazaran ciddi anlamda değişiklik olduğunu bizlere iletiyorlar. Bu hem bizler için hem de vatandaşlarımız için mutluluk verici bir durum. Özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gören barınağımızı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete gelebilirler" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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