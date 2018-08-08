Ordu'daki Sel Felaketi Havadan Görüntülendi
Ordu'daki sel felaketi Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.
Ordu'daki sel felaketi Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle sel bölgesi incelendi.
Ayrıca bölgede bulunan AA ekiplerince sel felaketinin boyutu havadan gözler önüne serildi.
Görüntülerde, sel nedeniyle ilçelerdeki birçok derede meydana gelen taşkınlar, Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Cevizdere köprüsündeki çökme ve araç trafiği yer aldı.
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