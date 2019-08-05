Ordu'daki sağanak

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 140 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesinin 60 su baskını ihbarının tamamına müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki su baskınlarına hızlı şekilde müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Hızlı müdahaleyle muhtemel olumsuzlukların önüne geçildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına şeklinde yarım saat süren ve metrekareye 140 kilogram olarak gerçekleşen aşırı yağış, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde etkili oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için tüm imkanlarını seferber etti. Tıkanan rögarlar, vidanjör ve motopomplar ile hızlı şekilde açılırken su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine gecikmeden müdahale edildi. Altınordu ilçesinde 60 su baskını ihbarı gelirken İtfaiye Daire Başkanlığınca 51 personel, 20 motopomp ve 6 dalgıç pompa ile tamamına müdahale edildi."

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce (OSKİ) de 45 personel, 3 vidanjör, 2 kuka, bir ekskavatör ve 5 hizmet aracıyla dere "baskları" ve yağmur suyu giderlerine hızlı şekilde müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 9 personel, bir iş makinesi ile genel temizlik çalışması yaparken Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 22 iş makinesi, 45 personel ile kapalı yolların açılması ve dere ağızlarına müdahale etti. Toplam 150 personel, 20 motopomp, 6 dalgıç pompa, 3 vidanjör ve kombine kuka, 24 iş makinesi, 5 hizmet aracı ile aşırı yağışa müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini gideren Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm ekiplerini 24 saat esaslı hazırda tutuyor."

Bu arada, Türk Kızılay Fatsa Şubesi ekiplerince ilçeye fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçilerine çadır dağıtıldı.

Kaynak: AA