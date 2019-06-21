Ordu'daki sağanak

Ordu Valiliği, kentte etkili olan sağanağın çok az sayıda konut ve iş yerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasara yol açtığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede son dört gündür devam eden kuvvetli sağanağın kentin iç kesimlerindeki ilçelerde etkili olduğu anımsatıldı.

Yağışların çok az sayıda konut ve iş yerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasarlara yol açtığı aktarılan açıklamada, kuvvetli sağanağın bazı ilçelerde metrekareye 77 kilogramı bulduğu kaydedildi.

Aybastı ilçesinde muhtelif mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan suların yolların bozulmasına neden olduğu işaret edilen açıklamada, Çamaş'ta ise Kestaneyokuşu, Sarıyakup, Burhangüneyi, Sakargeriş, Akpınar mahalle yollarının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Çatalpınar'da da bazı mahalle yollarının zarar gördüğü, iki konutta su baskını meydana geldiği ve 4 konutun çevresinde de kısmi hasarlar oluştuğu belirtilerek, "Fatsa ilçesi Kösebucağı, Hatipli, Yavaş, Ilıca, Kayaköy, Büyükkoç, Duayeri, Örencik ve Beyceli mahalle yolları zarar görmüştür. Gölköy ilçesinde Sarıca, Kuşluvan, Karagöz, ve İçyaka mahalle yollarında kısmi bozulmalar olmuştur. Kabadüz İlçesinde Dişkaya, Özlükent, Yeşilyurt, Gelinkaya ve Harami mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan sular, yolların muhtelif noktalarına zarar vermiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kabataş'ta mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan suların, yolların muhtelif noktalarına zarar verdiği vurgulanan açıklamada, "Korgan ilçesinde Tepealan bağlantı yolunda muhtelif yerlerde meydana gelen küçük çaplı heyelanlar oluşmuş, Tepealan bağlantı yolu ile Korgan ilçesi Yazıcı-Çamlı-Çiftlik-Çatalpınar bağlantı yolunda derin kanallar oluşmuştur. Bağlantı yolunda yetersiz gelen beton borular açılarak su tahliyeleri sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kumru ilçesi Fizme, Kurtuluş ve Yukarıdamlalı mahallelerinde muhtelif yerlerdeki yollarda bozulmalar meydana geldiği aktarılarak, "Mesudiye ilçesi Merkez Mahalle başta olmak üzere Çukuralan, Hamzalı, Pınarlı, Güvenli, Çiftlik, Sarıca, Arıcılar, Üçyol, Darıcabaşı mahallelerindeki yollar kısmi zarar görmüştür. Ulubey ilçesi Ören, Yukarıkızılen, Belenyurt, Uzunmahmut, Sayaca, Hocaoğlu ve Çağlayan mahalle yollarında kanalların tıkanması sonucu yola taşan sular, yolların muhtelif noktalarına zarar vermiştir." açıklamasında bulunuldu.

Yollarda ve altyapılarda meydana gelen hasarlara, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerce müdahale edildiği işaret edilen açıklamada, valilikçe yapılan uyarılar ve ilgili kurumlarca alınan tedbirler sonucu sağanaktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA