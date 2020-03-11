Ordu'daki orman yangını kontrol altına alındı Ordu'daki orman yangını kontrol altına alındı Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dün meydana gelen orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.

Ordu'daki orman yangını kontrol altına alındı

ORDU - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dün meydana gelen orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi Güzelce mevkinde, yapılan ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattını taşıyan tellerin kopması sonucu çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi. İlk tahminlere göre yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü yangın sonrası ekipler çalışmasını sürdürürken, yaklaşık 100 personel ve 10 araç, yangının büyümemesi adına olaya müdahale etti. Gece saatlerinde etkisini kaybeden rüzgarın etkisiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgede yangının ekipler tarafından neredeyse tamamının kontrol altına alındığı, şuan için bir tehlike bulunmadığı ve ulaşılması zor olan bölgede yüzeysel olarak az da olsa dumanların görüldüğü öğrenildi.

Öte yandan yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanın, görevliler tarafından yapılacak olan ölçümler sonrasında kesin olarak tespit edileceği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA