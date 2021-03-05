Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu'da, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'yı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanıklar Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz, müştekiler ile avukatlar katıldı.

Sanık Uluz, daha önce her şeyi anlattığını dile getirerek, "Parayı almış olsak sonrasında inşaatta çalışmazdım. Pişmanım. Odunla ben vurmadım, dayımı engellemek için maktulün ensesine tokat attım. Adalete güveniyorum." dedi.

Sanık Görgülü ise evden yüksek miktarda para çıksa söyleyebileceklerini ileri sürerek, "Amacımız hırsızlıktı. Öldürme gibi bir amacımız yoktu. Adaletinize sığınıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Maddi ve manevi zararlarının da karşılanmasını isteyen müştekiler, "Tekrar çocuğumuz olabilir ama artık annemiz olamaz." ifadesini kullandı.

Maktul Sarı'nın oğlu, sanık avukatının beyanı sırasında, annesinin olay sonrasındaki çarşafa sarılmış haldeki fotoğrafını göstererek, "Avukat, annemi öldürme kastları yoksa neden ağzını bağladılar?" şeklinde tepki gösterdi.

Savcı, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti başkanı Erdem Oğuz Özer, verilen aranın ardından sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Heyet, sanıklara, yağma suçunu işlenmesini kolaylaştırmak suretiyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanıklara "yağma" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Makbule Sarı'yı Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde 14 Kasım 2020'de öldürdükleri iddiasıyla Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli