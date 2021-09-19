ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR - Haberler
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ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da kiralık ev bulamayan üniversite öğrencileri, valilik öncülüğünde kiralanan otellerde misafir ediliyor.

ORDU'da kiralık ev bulamayan üniversite öğrencileri, valilik öncülüğünde kiralanan otellerde misafir ediliyor.

Ordu Valiliği, kentteki üniversiteleri kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlar için girişimde bulundu. Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler için anlaşılan bazı oteller kiralandı. Eğitim için kentte gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler, valiliğe başvurarak, otellerde misafir edilmeye başlandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Vali Tuncay Sonel, kalacak yeri olmayan öğrencilerin geçici süre otellerde konuk edileceğini belirterek, 'Ordu'muza, ülkemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gelmekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar? dedi.

'ORDU VALİLİĞİ SAĞ OLSUN BİZE YARDIMCI OLDU'

İzmir'den, Ordu Üniversitesini kazanan oğlunu Ordu'ya getiren ve kalacak yer bulamayan Rahmi Palancı isimli öğrenci velisi, Vali Sonel'in yapmış olduğu uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyerek 'Ordu Üniversitesini kazanan oğlumu yurda yerleştirmek üzere dün İzmir'den yola çıktık sabah saatlerinde Ordu'ya geldik. Yurtta çıkmadığı için özel öğrenci yurtlarını aradık, ancak boş yer bulamadık. Son çare Valiliğe geldik. Ordu Valiliği sağ olsun bize yardımcı oldu ve bize kalacak yer gösterdi. Ordu Valisine teşekkür ediyorum. Verilen bu hizmetten çok memnun kaldık' diye konuştu.

'ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Rize'den Ordu'ya gelen öğrenci Elif Dayan da verilen hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, 'Barınma sorunu yaşadım. Yurtlarda şu an yer yok. Sorunumuzu iletmek üzere Sayın Valimize ulaştık. Sağolsun ilgilendiler, bu oteli ayarlamışlar. Öğrenci belgemle birlikte burada misafir edileceğim. Bu hizmetten dolayı Ordu Valisine çok teşekkür ediyorum' dedi.

ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR

ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR

ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR

ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR
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Haber: ORDU'DA YURT VE EV BULAMAYAN ÖĞRENCİLER, KİRALANAN OTELLERDE MİSAFİR EDİLİYOR - Haberler
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