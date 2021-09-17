Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor - Haberler
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Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

AA / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarın bulunduğu alanda, kazı çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarın bulunduğu alanda, kazı çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediyesine bağlı ekiplerinin, dün Kurtuluş Mahallesi'nde birinci ve üçüncü derece sit alanı bölgesinde müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım çalışmalarında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarın bulunduğu noktada, yeni eserler ortaya çıkıyor.

Bölgede çalışmaları takip eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AA muhabirine, belediyenin yol genişletme çalışmaları sırasında kazı yapan kepçenin rastlantısal olarak lahit mezarını gün yüzüne çıkarttığını söyledi.

Kibar, farklı kültürleri bünyesinde barındıran Fatsa'nın Antik ve Ortaçağ dönemlerine ait yapıları ve eserleri bulundurduğunu belirterek, "Fatsa'mız zengin tarihi geçmişi ve barındırdıkları sayısız tarihi eser ve yapılarla kadim bir şehirdir. Tarihi Cıngırt Kalesi, Kaleönü Kalesi ve Bolaman Sidenus Antik Kenti ile Fatsa insanlık tarihine ve uygarlıklar kültürüne tanıklık etmektedir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise dün bulunan ve bugüne kadar hiç açılmadığı anlaşılan lahit mezarı içerisinde çamurdan yapılmış testi ile cam gözyaşı şişesi olduğunu aktardı.

Bu eserleri müzeye naklettiklerini dile getiren Toparlak, "Hemen sonrasında lahit mezara bitişik, kıbleye dönük bir şekilde bir mezar bulundu. O mezar lahit değil, sadece bir cesetti. Şu anda onu da temizledik. Hemen ona bitişik olarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen taş duvar, yani mimari yapı ortaya çıktı. Kurtarma kazılarımız devam ediyor. Yol çalışmalarının önünü açmayı istiyoruz. Daha sonra yol çalışmaları bittiği zaman bölge kurulu kararına göre yeni hareket kabiliyetimizi belirleyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor

Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor
AA / Sefa Eyi - Son Dakika Haberleri
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Yol kazısı sırasında çalışan işçiler, 2 bin yıllık mezar buldu! Bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı
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Haber: Yol yapım çalışmasında tarihi lahit mezar bulunan alanda yeni eserler ortaya çıkıyor - Haberler
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