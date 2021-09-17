Ordu'da yol çalışmasında 'tarihi kalıntı' heyecanı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışmalarında Roma Antik dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan lahit mezarlarında arkeolojik çalışmalar sürüyor, tarihi bulgular ortaya çıkarılıyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, alanda hassas bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Fatsa Belediyesi ekiplerinin, Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3. derece sit alanında yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında kepçe operatörü beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yapılan ilk inceleme sonrası, beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntılarıyla değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladı. Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. Mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.

Bekir Güneş de, "Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Çocukluğumdan beri buralarda bir şeyler olduğu söyleniyordu. Arkamdaki binanın temel kazısında orada şarap mahzeni çıkmıştı. Böyle bir şeyin çıkartılmasına açıkçası ben şaşırmadım, çünkü bekliyordum. Daha fazlasının da olma ihtimali var buralarda. Çünkü 2 bin yıllık bir tarihi var buranın. Zamanla üzeri kapanmış" dedi.