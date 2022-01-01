Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri 'Masal Duru' ile 'Yaşar Aras'

ORDU (DHA) - ORDU'da 2022'nin ilk dakikalarında kız bebek 'Masal Duru' ile erkek bebek 'Yaşar Aras' dünyaya geldi. Doğumhane önünde heyecanla bekleyen aileler, kulaklarını ameliyathanenin kapısına dayayarak sesleri dinledi.

Altınordu ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Eda Nur Aynur, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Ordu Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğuna hamile olan anne Aynur, yeni yılın ilk dakikalarında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile bebeğe 'Masal Duru' ismini verdi. 'Masal Duru' bebeğin doğumundan 10 dakika sonra ise Murat ve Tuğçe Erol çiftinin ikinci çocukları 'Yaşar Aras' bebek hayata gözlerini açtı.

Tuğçe Erol, ikinci çocuğunu kucağına aldığını kaydederek, "Çok güzel bir duygu. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. İkinci oğlumuzu da sağ salim kucağımıza aldık" ifadelerinde bulundu.