Ordu'da yeni turizm noktası: Karavan Park
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da yeni turizm noktası: Karavan Park

Ordu'da yeni turizm noktası: Karavan Park
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'yu karavanların buluşma noktası yapacak olan Karavan Park için proje çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu'yu karavanların buluşma noktası yapacak olan Karavan Park için proje çalışmalarına başladı.

Karadeniz Bölgesi'nde, uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları, gölleri ve şelaleleriyle eşsiz güzelliklere sahip olan Ordu, turizme yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yeni turizm hamleleri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda yeni bir çalışmaya imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Ordu'yu karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla Karavan Park projesi çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilerek Perşembe sahil yolu üzerinde bulunan Efirli mevkisinde yaklaşık 10 bin 500 metrekare alan üzerine yapılması planlanan Karavan Park'ın Ordu'nun turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Her türlü imkanın ziyaretçilere sunulacağı Karavan Park projesi içerisinde 24 adet karavan park, her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alacak.

Kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile Ordu, karavan tutkunlarının gözde mekanlarından bir tanesi olacak. - ORDU

Ordu'da yeni turizm noktası: Karavan Park
Ordu'da yeni turizm noktası: Karavan Park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Cem Yılmaz Özcan Deniz
Spor Cyle Larin Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ordu'da yeni turizm noktası: Karavan Park - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:22:16. #1.16#

title