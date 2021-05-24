Ordu'da vakaların yeniden artmaması için sıkı tedbirler alınacak

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 1 Haziran'a kadar kaymakamlar, belediye başkanları, sağlık teşkilatı, emniyet ve jandarmayla bizzat sahada olacaklarını, Kovid-19 vakaları ve temaslılarını kontrol altına alacaklarını söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 1 Haziran'a kadar kaymakamlar, belediye başkanları, sağlık teşkilatı, emniyet ve jandarmayla bizzat sahada olacaklarını, Kovid-19 vakaları ve temaslılarını kontrol altına alacaklarını söyledi.

Sonel, Valilik Toplantı salonunda düzenlenen Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 1 Haziran 2021 tarihine kadar kaymakamlıklar, sağlık müdürlükleri, emniyet, jandarma, muhtar ve belediye başkanlarının da katılımıyla denetimlerin yerinde yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Bu haftanın seferberlik haftası olduğuna dikkati çeken Vali Sonel, Ordu olarak vaka sayılarının düşürülmesi noktasında alınan tedbirlere riayet edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Vali Sonel, çevre illerde vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler olduğunun altını çizerek, "Ordu'nun 19 ilçesi olarak bu hafta sahayı sıkı tutacağız. Vakaları azaltmışken tekrar bir artışın olmaması için lokal bazda tedbirler uygulayacağız. Sağlık teşkilatımızla birlikte, hep birlikte bu duruma önem vereceğiz." diye konuştu.

Bu süreçte herkese büyük görevler düştüğünü ifade eden Vali Sonel, şöyle konuştu:

"1 Haziran'a kadar kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, sağlık teşkilatımızla, emniyetimizle, jandarmamızla bizzat sahada olacağız. Vakaları, temaslıları kontrol altına alacağız. Hepimize büyük iş düşüyor. Hem denetimlerde kendimizi hissettireceğiz hem de lokal olarak öne çıkan yerlere pres yapacağız. Gerekirse karantinaya alacağız. Ekiplerimiz, 19 ilçemizde işi sıkı tutarak, sahaya basmamız gerekiyor. Temaslıların doğru bildirilmesi noktasında, temaslıların hızlı ve eksiksiz bir şekilde tespiti için emniyet ve jandarmamızla birlikte hareket edeceğiz."

Sigara kullanımının daha önce yasaklandığı kalabalık cadde ve sahil bandında denetimlerin arttırılması yönünde talimat verdiğini aktaran Vali Sonel, "Rehavet yok. Bu vaka ve temaslıların, bulaşı arttırmamaları için gereken tüm tedbirler alınacak. Birinci önceliğimiz bu." dedi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da 1 Haziran 2021 tarihine kadarki sürece dikkat çekerek, yeni vakaların önüne geçilmesi için gereken tedbirlerin alınacağına vurgu yaptı.

Denetim ve izolasyon çalışmaları ile işin daha sıkı tutulacağını ifade eden Kasapoğlu, "Temaslıların en hızlı şekilde tespit edilerek, vaka sayılarının otomatik olarak aşağıya çekileceğini göreceğiz. Hem denetim hem de izolasyon anlamında işi daha sıkı tutacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, aşı sırası gelen vatandaşların aşılanmaları konusunda çağrısını yineleyerek, "Kovid-19 salgından korunmada aşı çok önemli bir enstrüman. Aşıyı mutlaka öncelememiz lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay