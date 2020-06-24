Ordu'da Teleferik ve Ters Ev faaliyete açılıyor
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Ordu'da Teleferik ve Ters Ev faaliyete açılıyor

Ordu'da turizm destinasyon noktalarından olan ve Covid-19 sürecinde faaliyetinin durdurulduğu Teleferik ve Ters Ev, normalleşme takviminin uygulamaya konulmasıyla birlikte 1 Temmuz'da hizmete açılıyor.

Ordu'da Teleferik ve Ters Ev faaliyete açılıyor
24.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:58

Ordu'da turizm destinasyon noktalarından olan ve Covid-19 sürecinde faaliyetinin durdurulduğu Teleferik ve Ters Ev, normalleşme takviminin uygulamaya konulmasıyla birlikte 1 Temmuz'da hizmete açılıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Teleferik Tesisi ve Ters Ev'de vatandaşların sosyal mesafe kurallarını anımsaması ve koruması için bir dizi önlemler aldı. Ülke genelinde sürecin yumuşatılması ile Teleferik ve Ters Ev bilet satışının yapılacağı yerlere vatandaşların sosyal mesafesini koruyacak çizgiler çizildi. Teleferik Tesisi ve Ters Ev'in girişlerine Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi milli ve yerli imkanlarıyla ürettiği Aircor52 Dezenfektan Tüneli yerleştirildi. Aynı zamanda 8 kişilik olan teleferik kabinleri 4 kişiye düşürüldü.

Teleferik ve Ters Ev hizmetinin yeni normal sürecine uygun koşullarda hazırlandığını belirten ORBEL Genel Müdürü Muhammed Günaydın, "Salgın sebebiyle ara verilen teleferik ve Ters Ev hizmetimizi yeni normal sürecine uygun koşullarda hazırladık. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı bizler için oldukça önemli. Bu anlamda teleferiği kullanan ve Ters Evi ziyaret edenler için hijyen koşullarının üst düzeyde tutulduğu, sosyal mesafenin ön planda olduğu tedbirleri uyguladık. Vatandaşımız buraya geldiğinde kontrollü bir şekilde aşamalardan geçecek. Bilet alırken çizilen uyarıcı çizgilerle sosyal mesafesini koruyacak. Teleferik ve Ters Ev'e girilmeden önce belediyemizin kendi imkanlarıyla ürettiği dezenfektan tünelinden geçilecek. Daha sonrasında ellerini de dezenfekte ettikten sonra teleferik kabinine sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturması sağlanacak. Aynı işlemler Ters Ev hizmetimizde de uygulanacak. Kısacası vatandaşlarımız rahatlıkla hizmetlerimizi kullanabilir" dedi.

1 Temmuz'da açılıyor

Yeni normal sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Temmuz'da hizmet verecek olan Ters Ev sabah 11.00, akşam 20.00; teleferik sabah 9.30, akşam 22.00 saatleri arasında açık olacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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