Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

26.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:36
Ordu'da tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, planlı çalışma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, rüşvet, tefecilik, görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İlçede belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, C.Y, K.Ç, H.Y, A.D. ve R.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 zanlı adliyeye sevk edildi, 1 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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